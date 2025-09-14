Leoncio Yataco Córdova, maestro constructor por varias décadas, cumplió 100 años de vida. El vecino de la calle Idelfonso celebró junto a sus hijos y nietos el onomástico que lo convierte en una de las personas más longevas en la provincia de Chincha.

Picardía y lucidez

Don Leo, hijo de agricultor, vivió en la campiña hasta que formó su propia familia. Se casó mayor de 50 y hace dos años perdió a su único amor. Él participó en la construcción de reconocidas bodegas de la ciudad, entre otras infraestructuras que perduran al igual que este hombre.

Con un siglo de vida en los hombros recuerda con picardía y lucidez como era Chincha antes. Comparado con la actualidad -señala- todo era más barato, no había tantas enfermedades. Leo menciona que su secreto de longevidad radica en su alimentación a base de pescado, menestras, y más. Además de su copita de cachina o vino, que lo mantienen en pie durante estos los largos años.

