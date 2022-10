Chincha: Doña “Mindo” es despojada de su vivienda por su propio hermano.

Al borde de quedarse sin nada, así se encuentra Gladys Torres León, reconocida gastronómica chinchana, a quien su hermano niega que ingrese al predio ubicado en la calle Jorge Chávez, en Chincha Alta. La mujer ha recibido el respaldo de gran parte de su familia y los vecinos de esta arteria, pero todavía no puede recuperar la propiedad que acredita compro hace algunos años mediante trámite notarial.

Gladys Torres, conocida popularmente como Doña “Mindo” destacada por la preparación de anticuchos, indica que hace dos años se vio obligada a dejar su casa para iniciar tratamiento médico en la ciudad de Lima. Ella, no tenía persona más cercana que a su sobrino, hijo de su hermano Carlos. Con esa confianza se instalo en la capital y retornaba cuando la enfermedad lo permitía a su natal Chincha.

La cocinera recibió una prótesis en su rodilla y con mayor fortaleza se dispuso a volver a la casa donde paso gran parte de su vida. Pero, ingresar no era tan fácil como imagino. La cerradura de la puerta principal no era la misma, y había un huésped que ella no entendía como llegó. Se trataba de Carlos, quien no solo se resistía a salir, sino que además negó abrir las puertas para que Doña “Mindo” pase.

La mujer acudió el miércoles con su hermana Patricia, y sus sobrinas a reclamar el predio que compró -según sustenta con documento notarial- pese a ello no hubo un buen entendimiento entre esta familia. Las personas que están a favor de Gladys Torres intentaron forzar las cerraduras e incluso con presencia de la policía no logró tener acceso a esta propiedad. El inquilino Carlos Torres permaneció en el interior.

Ahora Doña “Mindo”, se encuentra frente a un proceso que no busco, pero que debe batallar para no perder la casa en la que vivía y desde donde mezclaba los ingredientes para la preparación de las brochetas más deleitadas en Chincha. Gladys solicita la intervención de las autoridades para prevalecer el derecho a la propiedad y que su caso no quede en el olvido para pronto volver a recorrer esta vivienda, que origina el lio entre hermanos.

VÍDEO RECOMENDADO