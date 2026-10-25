Hasta el momento la policía mantiene en detención a dos hombres y una mujer que tendrían participación en el crimen de Roxana Félix Carbajal, empresaria promotora de eventos. Los deudos solicitan que estos sean sancionados y que además sea ubicado y detenido el sujeto que contrato al sicario y dio la orden para cometer el hecho de sangre, ocurrido el 8 de octubre, durante la instalación del campo ferial, en la zona de El Tigre, en Chincha Alta.

Justicia para empresaria

En la víspera, los agentes detuvieron en Villa El Salvador (Lima) a los presuntos integrantes de la banda criminal “Los atorrantes de la Villa”. Se trata de Oliva Aponte (44) (a) la “China” y su hijo Joaquín Ramírez Aponte (20) (a) “JJ”, quienes contaban con mandato judicial de detención preliminar por presunta vinculación y participación en el homicidio de Roxana Félix, quien era víctima de extorsión. Otro detenido es Sebastián Esteban Peña Vilca (22) (a) “Diablo”.

El rol de este último -según su propia declaración a la policía- fue la de perpetrar el hecho criminal. El relato en grabación de video revela la función que cumplieron otros involucrados en la organización, el monto de dinero por el que fue contratado el sicario (2 mil soles), como llegaron desde Lima a Chincha para cometer el asesinato y deja detalles sobre el autor intelectual. Se trataría de Daniel, también conocido como “Jota”.

Los deudos durante la vigilia realizada la noche del viernes, en los exteriores de la sede del Poder Judicial en Chincha, solicitaron la ubicación y detención de quien estuvo detrás de orquestar el asesinato la empresa chinchana. “Hay una inversión tras este hecho de muerte, y nosotros queremos llegar a quien ha sido esa persona que está detrás de este hecho, de matar a mi esposa (Roxana Félix)”, señala Roberto Rospigliosi.

El pedido es que las autoridades locales tomen cartas en el asunto, teniendo en cuenta que el viernes dos de los involucrados fueron trasladados al Depincri Chincha, mientras se esperaba la llegada de alias “diablo” para seguir con las diligencias de reconstrucción de hechos y otros.

La familia no solo solicita justicia para ellos, sino también por todos esos asesinatos ocurridos en la provincia de Chincha que hasta el momento no encuentran justicia, como el doble crimen sucedido hace un mes por inmediaciones del estadio Félix Castillo Tardío.

EL DATO: Olivia Aponte y Joaquín Ramírez el viernes fueron puestos a disposición del Depincri Chincha para las diligencias de ley. En ese mismo traslado se esperaba la llegada de “diablo”, pero este siguió en sede policial de Lima.

LA CIFRA: 2 mil soles es el precio del sicario por acabar con la vida de Roxana Félix.

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