Un hombre y una mujer sindicados de ser parte de la banda criminal denominada “Los atorrantes de la Villa” fueron detenidos por la policía en un operativo realizado en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. Ambos además cuentan con medida de detención preliminar dictadas por el Poder Judicial por su presunta participación en el asesinato de la empresaria Roxana Félix Carbajal de 59 años, ocurrido el pasado 8 de octubre en la ciudad de Chincha.

Sujetos intervenidos

De acuerdo con información policial se trata de Joaquín Ramírez Aponte de 20 años de edad (a) “JJ” descubierto y atrapado por inmediaciones de la av. Álamos, tras acciones de inteligencia ejecutada por personal de la Brigada Especial Contra la Criminalidad. La segunda persona intervenida fue Olivia Aponte (44) (a) La ”China”, ubicada en los exteriores de un domicilio, en Villa El Salvador.

Según la policía se realizó la búsqueda de ambos personajes luego de que el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por el caso del homicidio de la empresaria chinchana, atacada a balazos en circunstancias que supervisaba la instalación de los juegos mecánicos del denominado campo ferial.

Cabe indicar que durante la detención de “JJ” fue reducido Sebastián Peña (22) quien tenía en su poder un arma de fuego con cuatro municiones. Se presume que los mencionados serían integrantes de “Los atorrantes de la Villa”.

Revelador reportaje

Asimismo, en el programa Domingo al Día, se emitió un reportaje, donde la familia de la víctima denunció que era víctima de extorsión y le pedían hasta 100 mil soles.

La mujer, vinculada durante más de 25 años a la organización de ferias comerciales y espectáculos musicales, había acudido hasta tres veces a la Policía para denunciar que era víctima de extorsión. Sin embargo, el jueves 8 de octubre, un ataque armado acabó con su vida mientras trabajaba en los preparativos de un evento.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares al programa Domingo al Día, los extorsionadores no solo le reclamaban una fuerte suma de dinero, sino que también le enviaban mensajes intimidatorios en los que advertían que podían atentar contra ella y sus parientes si no cumplía con sus exigencias. La situación habría llegado a tal punto que, según denunció su hermana, Lorena Félix, los responsables conocían sus desplazamientos e incluso sabían cuándo se dirigía a una dependencia policial para pedir ayuda.

Las denuncias fueron presentadas en tres oportunidades durante 2026, a inicios de año y posteriormente en marzo y junio. Pese a estos antecedentes, la esposa del promotor de eventos fue atacada a balazos alrededor de las 11:25 de la mañana, cuando supervisaba la instalación del campo ferial por el aniversario de Chincha, ubicado entre los sectores de San Luis y El Tigre, en Chincha Alta.

El día del crimen, Félix Carbajal revisaba documentos y coordinaba la distribución de los espacios comerciales en el terreno, donde se instalaban stands y juegos mecánicos. En esas circunstancias, un sujeto ingresó al recinto y, tras acercarse a la zona donde se encontraba la empresaria, sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. La víctima recibió tres impactos de bala.

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