Bella Esperanza (Cañete) y Domingo Dianderas (Chincha) chocan este 15 de noviembre en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Perú. La previa de esta fecha está marcada por cuestionamientos a la tribuna instalada al Estadio Municipal de Quilmaná, elegido como sede para este encuentro decisivo. La propia Fiscalía de Prevención del Delito de Cañete ha tomado participación para evitar que se ponga en riesgo a los asistentes.

Garantías para el partido

El Ministerio Público exigió informes y documentación oficial a cuatro entidades. A la Divpol Cañete requirió el plan de operaciones que debe constar del despliegue de efectivos, anillos de seguridad y control de accesos. Mientras que la Subprefectura Provincial debe informar el estado de la resolución de garantías y verificar sus requisitos legales. Otra institución es el municipio de Quilmaná, que debe remitir el certificado ITSE vigente del estadio, aforo máximo permitido, estado de las rutas de evacuación y las acciones de fiscalización.

Fiscalía también pide al IPD – Cañete identificar a los responsables de las coordinaciones técnicas y de seguridad del evento.

Por su parte, el cuadro chinchano que debe viajar a Quilmaná para disputar el duelo de vuelta, a través de un comunicado exigió a “la LINFA una inspección técnica inmediata del estadio y que haga pública la autorización con la que se aprobó su uso. Y si no se cumple el reglamento que tome de inmediato las acciones que correspondan para evitar una desgracia”.

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