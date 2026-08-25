Una verdadera fiesta deportiva se vivió en la provincia de Chincha, luego de que el Domingo Dianderas FC se consagrara campeón de la etapa departamental Ica de la Copa Perú 2026.

Encuentro deportivo

El conjunto chinchano se impuso por 2-0 al Deportivo Bad Boys de Pisco en la gran final disputada en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, resultado que le permitió quedarse con el título departamental.

Los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad. Leonardo Herrera y Ronaldo Ramos fueron los encargados de marcar para el conjunto de Domingo Dianderas, que terminó imponiéndose ante el representativo pisqueño.

El triunfo desató la celebración de miles de chinchanos, quienes acompañaron al equipo durante esta importante jornada y festejaron el nuevo título para la provincia, reafirmando el tradicional vínculo de Chincha con el fútbol y su reconocimiento como “Cuna de Campeones”.

Con este resultado, Domingo Dianderas FC se posiciona como el campeón departamental de Ica 2026 y avanza a la siguiente etapa de la Copa Perú, donde buscará continuar su camino rumbo al fútbol nacional.

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