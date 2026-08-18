El fútbol del sur de Ica está de celebración. Deportivo Bad Boys de San Clemente, campeón de Pisco, y Domingo Dianderas de Chincha lograron su clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 y se convirtieron en los representantes de la región Ica en la siguiente fase.

Encuentros deportivos

La clasificación es el resultado de una campaña que ambos equipos han construido partido a partido y que ahora les permite enfrentar un nuevo desafío ante los mejores representantes del fútbol amateur del país.

El conjunto de San Clemente consiguió su boleto pese a caer por 0-2 ante Lolo Fernández de Lucanas en el partido de vuelta. El resultado, sin embargo, no fue suficiente para arrebatarle la clasificación al cuadro pisqueño.

Bad Boys había conseguido una importante ventaja en el encuentro de ida disputado en Puquio, donde se impuso por 4-0. De esta manera, el marcador global terminó 4-2 a favor del conjunto san clementino, que se convirtió en el primer finalista de la Etapa Departamental.

La alegría también llegó desde Chincha. Domingo Dianderas consiguió superar al Atlético Nacional de La Tinguiña, Ica, en un partido disputado en el estadio Félix Castillo Tardío.

El conjunto amarillo se impuso por 2-1 en un encuentro intenso y aseguró su presencia en la Etapa Nacional, donde acompañará a Bad Boys como representante de Ica.

De esta manera, Chincha vuelve a colocar a uno de sus equipos entre los protagonistas del fútbol regional y tendrá la posibilidad de continuar avanzando en el denominado “fútbol macho”.

Con ambos equipos ya clasificados a la Etapa Nacional, la historia todavía tiene un capítulo pendiente. Bad Boys y Domingo Dianderas se enfrentarán en la gran final de la Etapa Departamental de Ica, donde estará en juego el título regional.

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