En el baño del servicio de emergencia del hospital San José de Chincha fue encontrado un feto de 5 meses aproximadamente. Personal de limpieza en el momento de desatorar el retrete descubrió el cuerpo del no nacido de sexo masculino. Agentes de la comisaría local y del Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer este hecho.

Conmoción por hallazgo

Según información oficial el baño estaba fuera de servicio por un repentino atoro en el excusado. Para solucionar el problema un trabajador del nosocomio utilizó un destapador, y lo que consiguió fue la extracción del feto. Esta persona aterrada por el hallazgo comunicó al nosocomio. También se dio cuenta a la comisaría y al Ministerio Público.

La policía aisló el baño para las diligencias correspondientes. Se evidenció que alrededor del inodoro no habían rastros de sangre que pudieran indicar un aborto ocurrido en ese ambiente. No se descarta que el feto fue llevado a escondidas y arrojado al excusado para su desaparición. El fiscal dispuso el levantamiento del cuerpo para ser conducido a la morgue.

Los efectivos de la comisaría local investigan este hecho para determinar lo sucedido y ubicar a quienes puedan estar involucrados. Cabe indicar que el hospital cuenta con cámaras de seguridad, que están en revisión como parte de las investigaciones.

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