Tres sujetos con arma de fuego tomaron por asalto una vivienda, ubicada en el sector denominado “Los mejilloneros”, en Grocio Prado, y se apoderaron de 8 mil soles en efectivo que el propietario acababa de recibir por concepto de un crédito y otra suma similar en bienes diversos. Durante las investigaciones, fueron detenidos el conductor del mototaxi donde se movilizó la banda y uno de los integrantes.

Robo en vivienda

Los facinerosos, al parecer, conocían que la víctima tenía esa suma de dinero en el inmueble y al ingresar comenzaron a solicitar el botín. Bajo amenazas se apoderaron de todos los billetes, pero no se conformaron con el monto y exigieron a las personas que se encontraban en el predio la entrega de los equipos celulares. En especies se llevaron otra cantidad similar y huyeron con rumbo desconocido en un mototaxi.

Tras la denuncia presentada en la comisaria Emilio Román Saravia fue ubicado D. Rojas, conductor del vehículo menor usado por los asaltantes. Este dijo que al encontrarse en la jurisdicción de Pueblo Nuevo es abordado por los tres sujetos, que lo intimidan con arma de fuego para que los lleve a “Los mejilloneros”. El intervenido confesó conocer la identidad de uno de los atacantes, siendo este ubicado y detenido. Se trata de E. Sánchez (33), sindicado de integrar la banda que perpetró el asalto y robo a mano armada.

