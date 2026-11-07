Una de estas unidades apareció carente de las tres llantas y otros accesorios en la av. Satélite, en el sector de Toma Chumbiauca del distrito de Grocio Prado. Los pobladores alertaron a la comisaria Emilio Román Saravia sobre el hallazgo del trimoto que fue

Mototaxi desmantelado

Los facinerosos robaron el vehículo menor de placa de rodaje 6539-YC, y para llegar hasta la zona rural de Grocio, se presume que la empujaron. En ese lugar, actuaron de madrugada y aprovechando que no hay viviendas aledañas procedieron a retirar los pisos, las ventanas laterales, el parabrisa, y la luna posterior, también la batería y las tres llantas. Los bandidos no pudieron sacar los faros, ni las puertas del motorizado.

Al amanecer el mototaxi fue encontrado desmantelado, teniendo que ser remolcado a la comisaría para continuar con las investigaciones. Este es el segundo trimoto que roban en la provincia en solo un día, el primero ocurrió en el asentamiento humano Alonso Navarro y fue perpetrado por cuatro sujetos, que con arma de fuego redujeron al conductor y su pasajera para quedarse con sus especies de valor y también con la unidad menor.

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