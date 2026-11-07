En menos de 24 horas han ocurrido dos robos de mototaxis en la provincia de Chincha. Una de estas unidades apareció carente de las tres llantas y otros accesorios en la av. Satélite, en el sector de Toma Chumbiauca del distrito de Grocio Prado. Los pobladores alertaron a la comisaria Emilio Román Saravia sobre el hallazgo del trimoto que fue remolcado para continuar con las diligencias correspondientes.

Mototaxi desmantelado

Los facinerosos robaron el vehículo menor de placa de rodaje 6539-YC, y para llegar hasta la zona rural de Grocio, se presume que la empujaron. En ese lugar, actuaron de madrugada y aprovechando que no hay viviendas aledañas procedieron a retirar los pisos, las ventanas laterales, el parabrisa, y la luna posterior, también la batería y las tres llantas. Los bandidos no pudieron sacar los faros, ni las puertas del motorizado.

Al amanecer el mototaxi fue encontrado desmantelado, teniendo que ser remolcado a la comisaría para continuar con las investigaciones. Este es el segundo trimoto que roban en la provincia en solo un día, el primero ocurrió en el asentamiento humano Alonso Navarro y fue perpetrado por cuatro sujetos, que con arma de fuego redujeron al conductor y su pasajera para quedarse con sus especies de valor y también con la unidad menor.

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