Un vecino del sector Balconcito, al ser alertado sobre el ingreso de un extraño a su vivienda, decidió regresar raudo del trabajo para velar por la seguridad familiar, pero lo que encontró fue al amante de su pareja, escondido en la habitación que utiliza su menor hija. Los moradores al escuchar la fuerte discusión que protagonizaban comunicaron a la comisaría Emilio Román Saravia, siendo trasladados los tres involucrados a la jefatura local.

Tres intervenidos

Fueron los pobladores de este lugar del distrito de Grocio Prado, quienes dieron aviso al hombre que en esos momentos trabajaba como agente de seguridad. Él al retornar encontró las luces apagadas, y pese a que tocó con insistencia su esposa no salía. Para ingresar rompió el vidrio de la ventana y lo primero que halló fue la casaca del intruso. Recién entonces sale la mujer para intentar calmar la situación.

Aunque ella negaba todo, su pareja no estaba convencido y comenzó a buscar por la casa hasta que descubre al sujeto escondido en el cuarto de su niña. El hombre indignado por lo que había descubierto inicia la confrontación y en esas circunstancias llegan al lugar los agentes de la delegación distrital. Tanto el amante, como la fémina y su esposo fueron conducidos a la jefatura para continuar con las diligencias correspondientes.

