La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica a cargo de la abog. María Aragonés Vente, ejecutó trabajos técnicos en la localidad de Bellavista, provincia de Chincha, con el objetivo de optimizar el servicio de radiodifusión y televisión.

Alta calidad

Especialistas de la Subdirección de Telecomunicaciones realizaron el traslado y reubicación de la estación CPACC, procediendo a la instalación del sistema de Televisión Directa al Hogar (DTH) en Banda KU, tecnología satelital que garantiza la recepción de señal abierta de alta calidad.

Como parte de la intervención, se reinstaló el soporte estructural de la antena, se calibraron los equipos de transmisión y se verificó el sistema de puesta a tierra, elemento clave para la protección contra sobretensiones y la continuidad operativa.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la DRTC Ica, administra y supervisa actualmente 24 estaciones de radio y televisión en zonas rurales, reafirmando su compromiso de llevar conectividad y acceso a la información a toda la población del departamento.

