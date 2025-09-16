El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) inauguró este fin de semana un moderno laboratorio de suelos, aguas y foliares en el distrito de Chincha Baja. Ubicado en el kilómetro 200.5 de la Antigua Panamericana Sur, el nuevo centro permitirá a los agricultores acceder a análisis especializados sin tener que desplazarse a Lima, abaratando costos y mejorando la toma de decisiones en el campo.

El laboratorio se perfila como una herramienta clave para elevar la productividad agrícola y avanzar hacia prácticas más sostenibles. La infraestructura brindará servicios técnicos como análisis de fertilidad de suelos, calidad de aguas para riego y evaluación de tejido foliar, todos bajo métodos acreditados.

Estos estudios ayudarán a optimizar la fertilización de cultivos, reducir el uso innecesario de insumos químicos y, en consecuencia, mejorar el rendimiento y la calidad de las cosechas.

El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), representantes del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional Agraria, técnicos de las agencias agrarias de Ica y Chincha, así como agricultores y asociaciones del sector.

Se destacó que el complejo también contribuirá a la conservación de la biodiversidad agrícola y al aseguramiento de semillas certificadas, pilares fundamentales para una agricultura moderna y competitiva.

