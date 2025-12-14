realizó una visita de inspección en el anexo de Huayhuasca para evaluar los daños provocados por un incendio registrado el 8 de diciembre, utilizadas para la crianza de ganado.

Perjuicio en la zona

Durante el monitoreo, se verificó que el siniestro comprometió más de 80 hectáreas, causando un perjuicio directo a una familia de la zona. La situación se ve agravada por la ausencia de lluvias, lo que dificulta la recuperación de los pastizales y aumenta el riesgo de futuras emergencias.

Ante estos hechos, la Subprefectura coordinó con Defensa Civil acciones para brindar atención y apoyo a los afectados, asegurando asistencia inmediata y medidas preventivas que mitiguen los daños adicionales.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS