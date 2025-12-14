La Subprefectura Distrital de San Pedro de Huacarpana realizó una visita de inspección en el anexo de Huayhuasca para evaluar los daños provocados por un incendio registrado el 8 de diciembre, que afectó extensas áreas de pajonales utilizadas para la crianza de ganado.

Perjuicio en la zona

Durante el monitoreo, se verificó que el siniestro comprometió más de 80 hectáreas, causando un perjuicio directo a una familia de la zona. La situación se ve agravada por la ausencia de lluvias, lo que dificulta la recuperación de los pastizales y aumenta el riesgo de futuras emergencias.

Ante estos hechos, la Subprefectura coordinó con Defensa Civil acciones para brindar atención y apoyo a los afectados, asegurando asistencia inmediata y medidas preventivas que mitiguen los daños adicionales.

