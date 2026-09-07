Durante el proceso de revisión una mujer que estaba por ingresar a uno de los pabellones del establecimiento penitenciario de Chincha fue sorprendida en posesión de un chip de telefonía móvil.

Detectada en el penal

El personal del penal, al realizar el registro de las pertenencias de las visitas detectó que una de estas personas contaba con una billetera, en cuyo interior estaba el dispositivo. La fémina, V. Araujo de 51 años de edad, reconoció que el chip era de su propiedad y para librar responsabilidad indicó que había olvidado sacar este objeto.

Sin embargo, al estar en flagrancia delictiva por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación fue detenida y puesta disposición de la fiscalía de turno para las diligencias de ley.

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