El lunes 22 de diciembre, la familia de Cristhian Jesús de La Cruz Napa, de 18 años, recibió la peor noticia: el joven fue encontrado sin vida dentro de las instalaciones de la empresa Textil del Valle, ubicada en la entrada de Chincha Baja, en la provincia de Chincha, luego de permanecer desaparecido desde el viernes 19 de diciembre.

Trágico hallazgo

Según información preliminar de la Policía Nacional, el cuerpo del joven fue hallado en un pozo de agua dentro de la fábrica, lo que generó consternación entre familiares y trabajadores. El hallazgo se produjo después de que la familia denunciara públicamente la desaparición del joven y solicitara reiteradamente las cámaras de seguridad de la empresa, las cuales, según señalan, no les fueron entregadas oportunamente.

El abogado de la familia, Miguel Atúncar, declaró que la participación de los familiares en el proceso es fundamental: “Los familiares desde el primer momento que desapareció pidieron las cámaras a la empresa y no quisieron dar las cámaras de seguridad, solo dijeron que todos habían salido”, explicó.

El asesor legal de la familia añadió que la policía tardó en acceder al lugar: “Si el familiar no venía con la policía, el cuerpo seguiría ahí, sin que nadie lo busque, porque la familia lo buscó en la morgue, hospitales, comisarías, por todos lados”.

La tía del joven relató con dolor las circunstancias que rodearon su desaparición: “Su pareja, que tiene siete meses de embarazo, se quedó en la casa de su mamá y mi sobrino le dijo que le llevaría la cena, pero nunca llegó. Por parte de la mamá nos hemos enterado que lo han hallado sin vida”.

El hallazgo se produjo luego de que agentes policiales ingresaran a la empresa. “La Depincri ha perennizado la escena, pero llegará un grupo de emergencia de criminalística de Ica para las investigaciones; asimismo la fiscal se hizo presente. El cuerpo sin vida estaría en el pozo número 3, que es un pozo de agua y se encuentra a cierta altura”, añadió el abogado.

Familiares denunciaron retraso en la entrega de información y acceso a las cámaras de seguridad: “Exigimos justicia, porque la familia vino días antes para pedir las cámaras de seguridad, pero siempre nos negaban los videos. Mis tías han estado buscando a mi primo desde el sábado 20 en la mañana, vinieron a la empresa y no le quisieron dar las cámaras porque solo les decían que sábado y domingo no trabaja el personal de seguridad. Ahora lo han encontrado con la misma ropa que había venido al compartir; lo hallaron ahogado en el pozo, porque vieron en la cámara de ingreso que nunca salió mi primo de la empresa. Los policías lo buscaron por toda la fábrica y hallaron el cuerpo en el pozo”, señaló un familiar cercano.

Otro miembro de la familia agregó: “La familia ha estado buscando por todas las chacras, hasta Pisco nos hemos ido a buscarlo y su cuerpo siempre ha estado dentro de la empresa. La familia exige justicia porque estamos con un gran dolor de perder a mi primo; ahora mi cuñada tiene siete meses de embarazo y ese bebé se queda sin su padre”.

Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional y la fiscalía, quienes buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de Cristhian Jesús de La Cruz Napa y determinar las responsabilidades correspondientes. La familia exige justicia.

En tanto, la empresa Textil del Valle emitió un comunicado donde expresaron las condolencias y solidaridad a la familia y seres queridos.

“Desde el primer momento, se han activado los protocolos internos y estamos colaborando de manera plena, permanente y transparente con la Policía Nacional y el Ministerio Público, brindando todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias correspondientes. El hecho se encuentra actualmente en proceso de investigación por las autoridades competentes, por lo que aún no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió. Asimismo, se han dispuesto acciones de acompañamiento y soporte a la familia, con absoluto respeto por su privacidad y por el proceso en curso”, indican en el comunicado y añaden que seguirán colaborando plenamente con las autoridades.

