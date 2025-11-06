Una mujer que estaba de regreso a su vivienda, en el distrito de El Carmen, fue interceptada por dos sujetos. Uno de ellos, llevaba un arma de fuego y repentinamente realiza disparos, impactado uno de los proyectiles en la pierna izquierda de la víctima. Tras el hecho criminal, ambos huyen a bordo de una motocicleta con dirección desconocida, mientras que la agraviada recibió ayuda médica en el Hospital René Toche Groppo.

Disparo en la pierna

Giovanna G.A., al cumplir con sus funciones como supervisora en un fundo agrícola de la localidad subió a su moto lineal para ir a su casa. En el trayecto, por un camino carrozable, inmediaciones del centro poblado San Regis, aparecen los malhechores. La intención aparente no era robar sus pertenencias, sino generar en ella miedo. Y es que el malandro que portaba el arma dispara a su extremidad sin motivo alguno.

La agraviada fue evacuada al servicio de emergencia del René Toche, siendo diagnosticada con herida por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada y salida en la pierna. La supervisora afirma no conocer el móvil del ataque planeado en su contra y señala además no haber recibido amenaza extorsiva. Personal policial continúa a cargo de las investigaciones para esclarecer este hecho criminal.

