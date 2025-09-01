Otra vez una institución educativa pública es víctima de la delincuencia. La madrugada de ayer (domingo) sujetos en proceso de identificación ingresaron a la escuela Divino Niño Jesús, nivel secundaria, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, y aprovechando la falta de personal de vigilancia se pasearon por todos los ambientes buscando objetos de valor por las aulas, y también en el quiosco escolar. 3:00 de la madrugada ocurrió el hecho delictivo en perjuicio de la comunidad educativa.

Escaparon tras el robo

descubiertos Los malandros violentaron una de las puertas de la escuela y, al no haber persona que se oponga a sus intenciones delictivas, accedieron a las instalaciones. Estos estuvieron varios minutos sustrayendo bienes para comercializar en el mercado negro. Además, de los salones de estudio también se aproximaron a la tienda intentando conseguir dinero en efectivo y especies que puedan robar.

El ruido causado por los autores del hecho, alertó a los vecinos del asentamiento humano El Salvador, quienes comunicaron a la comisaría de la jurisdicción. Los pobladores notaron también que los delincuentes salían de la escuela raudos, dejando la puerta abierta. Al llegar los agentes confirmaron que el ingreso estaba vulnerado, y se observó las huellas de los integrantes de la banda.

Durante la constatación se evidenció los daños causados al sector educación, mientras se esperaba la llegada de un personal del colegio Divino Niño Jesús para identificar que objetos faltaban. Pero, esta no es la primera vez que el plantel es víctima de la delincuencia. En más de una ocasión sujetos de malvivir han ingresado a la institución apoderándose de bienes diversos, incluso en los ambientes del nivel primaria.

Cabe señalar que este plantel no cuenta con adecuada infraestructura en secundaria. En ese extremo el cerco perimétrico es deficiente, y las aulas son prefabricadas, algunas en mejor condición que otras son utilizadas para las sesiones de aprendizaje de los adolescentes. Mientras se espera la anhelada construcción este es el escenario en el que convive la comunidad educativa, expuesta además a la delincuencia.

Asimismo, el cerco perimétrico de la escuela era de esteras y planchas de madera y fierro de las aulas prefabricadas, que fueron destruyéndose con el paso del tiempo. Si bien esta problemática fue mejorándose todavía no es la adecuada.

