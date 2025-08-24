Un nuevo hecho de sangre sacudió a los vecinos del sector Huarangal, en Chincha Alta. La noche del viernes último, Carlos Barrutia fue atacado con arma de fuego.

Muerte violenta

Su asesino se aproximó a él y disparo a la cabeza, para después escapar de la escena violenta. A la víctima la condujeron al servicio de emergencia del hospital San José, en donde se confirmó la fatalidad.

Personal del Departamento de Investigación Criminal ha comenzado con las indagaciones para ubicar al verdugo y esclarecer el móvil del ataque. No se descarta que este caso este vinculado a un ajuste de cuentas.

Barrutia estuvo recluido en el establecimiento penitenciario y en el año 2020 obtuvo el primer lugar en el concurso de Talentos por la caracterización de un robot superhéroe, que construyó a base de material reciclado.

