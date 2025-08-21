En la carretera Panamericana Sur, altura del ingreso al centro poblado Hoja Redonda, ocurrió un trágico accidente de tránsito. En este tramo, jurisdicción del distrito de El Carmen, Sergio Mendoza de 33 años, natural de la provincia de Pisco, conductor de una motocicleta perdió la vida al impactar con una camioneta, tipo Suv. La violenta colisión fue captada por la cámara de videovigilancia del gobierno local.

Muerte violenta

La mañana de ayer, vecinos carmelitanos reportaron a la comisaría acerca del choque entre el vehículo menor de placa de rodaje 9374-CC y la unidad de placa D6G-078. En la escena permanecía el cuerpo del motociclista, tendido en el suelo a varios metros de distancia del motorizado en el que se desplazaba, y que tras el aparatoso choque comenzó a incendiarse. Las personas cercanas al percatarse de lo sucedido fueron a socorrerlo.

Lamentablemente, este hombre ya no presentaba señales de vida. Entre sus pertenencias se halló el DNI que corresponde a Sergio Mendoza, proveniente de la ciudad de Pisco. El fiscal de turno llegó al lugar para la diligencia de levantamiento del cadáver, que fue llevado a la morgue. Mientras que personal policial condujo a María Gálvez, quien manejaba la camioneta, a la comisaría del distrito.

El accidente con consecuencia fatal fue captado en video. Las imágenes muestran al motociclista conduciendo en sentido de sur a norte por la red vial, y a pocos metros del ingreso de Hoja Redonda, el otro vehículo que venía en sentido contrario ingresa a su carril, al parecer, con la intención de cruzar hacia el grifo de la zona. La grabación muestra que Mendoza intentó evadir el impacto desviándose para la berma, pero no lo consiguió.

La moto y la camioneta chocan aparatosamente, y como consecuencia el joven pisqueño sale despedido por los aires. El cuerpo del infortunado dio varias vueltas antes de caer al suelo. Las investigaciones continúan en la delegación policial para determinar responsabilidad en el lamentable suceso. Como evidencia de lo sucedido existe el video para la disposición que demande el representante del Ministerio Público con la detenida.

