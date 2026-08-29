Las investigaciones realizadas por la policía revelan que el mototaxista, causante del accidente que costó la vida a un motociclista, era un menor de edad, y que además conducía, al parecer, bajo los efectos del alcohol. La tragedia ocurrió en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte con el jirón Arica, en el distrito de Pueblo Nuevo. Tras la fatalidad el infractor permanece en calidad de retenido en la delegación policial para las diligencias con participación fiscal.

Quedó retenido

Al servicio de emergencia del hospital San José ingresó Josías M. de 25 años, víctima de un suceso de tránsito, con lesiones diversas que terminaron cegando su vida. El caso fue derivado a la policía y durante las diligencias se identificó que el occiso era conductor de una motolineal, que habría sido impactada por un mototaxi. Al mismo nosocomio ingresó un menor de 14 años por el mismo accidente, sindicado de ser el chófer del trimoto.

Los agentes notaron aliento alcohólico en este último y al realizar el dosaje etílico, el resultado evidenció presencia de licor. El menor ante la consecuencia fatal por el choque que protagonizó, sumado al estado en el que conducía un vehículo, sin estar facultado, quedó en calidad de retenido. La policía y la fiscalía continúan a cargo de las investigaciones, mientras una familia llora por la repentina muerte del joven Josías.

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