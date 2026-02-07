Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Las Américas, a la altura del Instituto Tecnológico de Pisco cercado de la ciudad, donde un triciclero identificado como Ezequiel Flores Cabeza resultó seriamente herido luego de ser violentamente impactado por un mototaxi, cuyo conductor se dio a la fuga tras el choque.

Graves lesiones

Según versiones de testigos, el vehículo menor colisionó directamente contra el triciclo, provocando que la víctima salga despedida y quede tendida sobre la pista por varios minutos, mientras transeúntes intentaban auxiliarlo y alertaban a los servicios de emergencia.

Efectivos policiales y personal de salud acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, trasladando de inmediato al herido al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para ubicar al conductor responsable, revisando cámaras de seguridad de la zona y recabando testimonios, a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

