Por inmediaciones del cementerio general de la provincia de Chincha en un basural fue encontrada una mujer que presenta una herida profunda en la cabeza con presencia de larvas.

Urgente seguimiento del caso

Los agentes de serenazgo la ubicaron y trasladaron al hospital San José donde recibió atenciones médicas y la curación de su lesión. La mujer hallada en condición de mendicidad fue ingresada como NN en el nosocomio chinchano.

De acuerdo con las investigaciones se trata de la misma fémina que apareció el 14 de junio en el sector Canta Gallo, en el distrito de Quilmaná, en la provincia de Cañete.

En ese entonces ya tenía la herida en la zona craneal, que mostraba signos de infección avanzada, así como presencia de larvas, siendo trasladada al hospital, pero aparentemente no la retuvieron, pese a tratarse de una ciudadana en estado de vulnerabilidad y con problemas de salud mental.

La inacción de las autoridades competentes en atender y dar seguimiento a este tipo de casos, habría originado que semanas después, la mujer nuevamente fuera vista deambulando por las calles del distrito de Pueblo Nuevo hasta ser rescatada del basural.

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