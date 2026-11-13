Una vecina del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica. Se presume tuvo contacto con un cable expuesto en el suelo.

Tragedia en la zona

Ayer en los primeros minutos del día entre la avenida Sucre y Los Mártires estaba realizándose trabajos en un poste de energía eléctrica, al parecer, con la intención de realizar una conexión a una vivienda de la zona.

La mujer, P.E.D.S. estuvo presente en el lugar y por causas que están en investigación tuvo contacto con el cable de calibre 12, hallado a nivel del suelo, aparentemente, enterrado. Ella tras sufrir la descarga de energía fue trasladada a urgencias del hospital San José para atención médica.

Sin embargo, su cuerpo no resistió al daño causado. Los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo acudieron a la zona del accidente para realizar las pericias correspondientes, para esclarecer la tragedia.

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