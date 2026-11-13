, en la provincia de Chincha, falleció tras recibir una fuerte descarga eléctrica. Se presume tuvo contacto

Tragedia en la zona

Ayer en los primeros minutos del día entre la avenida Sucre y Los Mártires estaba realizándose trabajos en un poste de energía eléctrica, al parecer, con la intención de realizar una conexión a una vivienda de la zona.

La mujer, P.E.D.S. estuvo presente en el lugar y por causas que están en investigación tuvo contacto con el cable de calibre 12, hallado a nivel del suelo, aparentemente, enterrado. Ella tras sufrir la descarga de energía fue trasladada a urgencias del hospital San José para atención médica.

Sin embargo, su cuerpo no resistió al daño causado. Los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo acudieron a la zona del accidente para realizar las pericias correspondientes, para esclarecer la tragedia.

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