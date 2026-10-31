Un trabajador resultó electrocutado mientras realizaba labores de soldadura metálica en el inmediaciones del Hospital de la Solidaridad, en Ica, accidente que puso en evidencia una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del establecimiento, las modificaciones que se vienen ejecutando en su infraestructura y la permanencia de un poste de alta tensión dentro del área ocupada por el nosocomio. El hecho también generó problemas en el suministro eléctrico del Hotel Real Ica, cuyos representantes denunciaron que los trabajos realizados habrían afectado una instalación que abastece de energía a su establecimiento.

Trabajos sin permisos

La denuncia fue realizada por Giuliana Contreras, abogada del Hotel Real Ica, quien manifestó que la administración del hospital estaría ejecutando modificaciones y ampliaciones en su infraestructura sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes. Según explicó, dentro del espacio ocupado por el establecimiento de salud se encuentra un poste de alta tensión que suministra energía eléctrica al hotel y que, debido a las construcciones realizadas, habría quedado encerrado, impidiendo el acceso del personal técnico para efectuar labores de mantenimiento o atender posibles emergencias.

“Como producto de sus modificaciones que están haciendo, un señor ha chocado con ese cable de alta tensión y se ha electrocutado”, declaró la abogada.

La situación motivó la llegada de personal de Electrodunas, cuyos representantes realizaron una inspección y comunicaron que debían intervenir la conexión eléctrica, lo que implicaría suspender el suministro de energía al Hotel Real Ica y podría afectar a otros usuarios de la zona.

La representante legal explicó que el problema se agravó porque los técnicos de la empresa eléctrica no podían acceder directamente al lugar donde se encuentra el poste, debido a que permanece dentro del área ocupada por el hospital. “Lo han encerrado, o sea, no se puede hacer trabajo”, manifestó. Asimismo, indicó que, como consecuencia de esta situación, los responsables de Electrodunas tuvieron que bajar toda una central eléctrica, perjudicando también a vecinos ubicados en la parte del frente.

Otro de los aspectos cuestionados corresponde a la situación legal del terreno donde funciona el Hospital de la Solidaridad. La abogada sostuvo que el establecimiento llegó a ocupar ese espacio mediante un convenio con la Municipalidad Provincial de Ica, después del terremoto de Pisco de 2007, cuando se habría facilitado el área para garantizar la atención de salud a la población. Sin embargo, aseguró que dicho acuerdo habría culminado entre los años 2016 y 2017 y que no existiría una renovación o ampliación que respalde la continuidad de su funcionamiento en ese lugar.

“No es justo que si ellos generan un perjuicio, porque ellos cobran, deben mudarse a un sitio donde paguen sus alquileres”, expresó.

Respecto a la documentación del establecimiento, se precisó que el 19 de octubre de 2023 se le otorgó un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), con una vigencia de dos años, para su funcionamiento en la vía auxiliar de la prolongación Ayabaca, sobre un área de 1,600 metros cuadrados.

La abogada también señaló que aproximadamente dos semanas antes del incidente se habría realizado una inspección municipal a cargo de representantes de Obras Públicas. No obstante, afirmó que no se habría concretado ninguna medida posterior y que, pese a solicitar copias de las actuaciones, no había recibido la documentación.

Asimismo, hizo referencia a una resolución de gerencia del año 2010 que, según indicó, establece que el espacio ocupado corresponde a una vía intangible de propiedad municipal. Recordó que anteriormente se habrían presentado intentos de ocupación de esa zona mediante construcciones, pero que la situación cambió con la llegada del Hospital de la Solidaridad y el convenio que permitió su instalación.

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