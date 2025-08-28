El alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes Roque, convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para mañana viernes 29 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m., en el salón de actos de la Municipalidad Provincial. La convocatoria fue enviada a los trece regidores de la comuna.

Serie de temas

Entre los puntos principales de la agenda figura la solicitud del congresista José Luis Elías Ávalos respecto al traslado y reubicación del Hospital de la Solidaridad, cuyo actual emplazamiento, según el parlamentario, genera problemas en la vía pública, específicamente en el trayecto hacia la zona urbana de Comatrana, cerca del hotel conocido ahora como “Real Hotel Ica”.

Además, se evaluará la aprobación de la transferencia gratuita de un camión grúa con canastilla e instrumentos de fibra óptica, cedido por el Gobierno Regional de Ica a favor de la Municipalidad Provincial, así como la ejecución de sentencias relacionadas con los expedientes judiciales que involucran a las tiendas del Mercado Modelo de Ica.

En el oficio enviado a los regidores, el congresista Elías Ávalos explica que, si bien reconoce la labor y apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Hospital de la Solidaridad, considera que su actual ubicación no es la adecuada y propone que sea trasladado a un lugar que no afecte la salubridad, el acceso ni la seguridad de la población.

La sesión, que reunirá a los regidores Epifanio Quispe, Leydy Loayza, Carlos Ponce, Nélida García, Jorge Hinostroza, Yngrid Ramos, Paul Astohuamán, Ana María Huarcaya, Yessica Puchuri, José Luis Escate, Celia Ágreda, Silvia Bertolotti y José Antonio Rubio, será clave para definir el futuro de estos temas y beneficiar a la comunidad.

