En sesión extraordinaria de ayer por la mañana, el Concejo Municipal Provincial de Ica aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión de Regidores para analizar y buscar soluciones sobre el Hospital de la Solidaridad.

Miles se atienden

La iniciativa fue presentada por el congresista por Ica, José Luis Elías Ávalos, quien calificó al SISOL como un “hospital mal ubicado” que afecta la transitabilidad y la salubridad del sector, que comprende zonas como el Hospital Regional, Comatrana, La Tierra Prometida y urbanizaciones cercanas.

Tras un amplio debate, la comisión quedó presidida por el regidor Jorge Hinostroza, e integrada por Carlos Ponce Aparicio, Yngrid Ramos Oré y Silvia Bertolotti Acosta. El grupo tendrá un plazo de 60 días calendario para evaluar el tema y proponer medidas, buscando evitar que la atención sanitaria que brinda el SISOL se vea afectada, especialmente para la población vulnerable de la zona.

Durante la sesión, se mostró la preocupación por el posible traslado del hospital, advirtiendo que esto podría perjudicar a más de diez mil habitantes de La Tierra Prometida, quienes dependen de este centro de atención primaria.

Finalmente, la propuesta fue aprobada por unanimidad, y la comisión iniciará su trabajo con el objetivo de encontrar una solución equilibrada que garantice un servicio de salud adecuado para la población de Ica.

VIDEO RECOMENDADO