Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del lunes 9 de noviembre en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, terminó con la vida de una menor de apenas siete años y dejó a otras cinco personas heridas, entre ellas tres niños, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital San José de Chincha.

Muerte violenta

El siniestro se registró aproximadamente a las 7:28 de la mañana, en la intersección de la avenida Grocio Prado con una de las esquinas de la plaza de Armas de Pueblo Nuevo. De acuerdo con información preliminar, una motocicleta lineal habría ingresado a considerable velocidad a la zona, impactando contra una mototaxi de color rojo en la que viajaban una madre de familia y varios menores de edad. La fuerza del choque provocó que el mototaxi terminara volcado y con severos daños materiales.

La violencia del impacto quedó registrada por una cámara de videovigilancia instalada en el sector. Las imágenes permitieron observar la magnitud de la colisión, que generó alarma entre los vecinos, quienes salieron rápidamente de sus viviendas y acudieron a auxiliar a los ocupantes de ambas unidades mientras se solicitaba apoyo para su traslado al hospital.

En el hospital San José se confirmó el fallecimiento de la menor identificada con las iniciales H. R. T. E., de siete años, quien llegó sin signos vitales. Asimismo, fueron atendidos los menores B. V. H. R. (10), H. R. A. (3) y H. R. K. (1), además de Tania Romero Dávalos (26), madre de los niños, y Melany Reyes Matta (20). En total, cinco personas resultaron heridas y permanecían bajo atención médica.

Entre los afectados también se encontraría el padre de la menor fallecida, quien, además de afrontar la pérdida de su hija, sufrió lesiones que comprometerían su hombro y tendría que ser sometido a una intervención quirúrgica. Según la información preliminar, los dos conductores involucrados en el accidente fueron intervenidos y permanecían detenidos mientras se desarrollaban las investigaciones.

La tragedia ha generado consternación entre los vecinos de Pueblo Nuevo, especialmente por la presencia de varios menores en el vehículo siniestrado. Los peritos de la Policía Nacional deberán determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades de los conductores.

EL DATO: Por el horario, se presume que la madre de familia se dirigía por la mañana, a dejar a sus hijos en sus respectivos colegios.

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