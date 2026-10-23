Los golpes constantes a una puerta y el grito de auxilio de una niña de 9 años alertaron a los agentes de la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo, quienes prestaban servicio de patrullaje preventivo por el asentamiento humano El Trébol. La menor al ser ayudada relató que escapaba de un sujeto de nacionalidad venezolana, al que denuncia por haberle mostrado videos pornográficos y realizar tocamientos indebidos en su agravio.

Sujeto detenido

La víctima estaba viviendo una pesadilla en el interior de una casa de la zona. Ella ante la situación de peligro, consiguió alejarse del hombre, que la tenía retenida y comenzó a golpear repetidas veces la puerta de ingreso, a su vez que gritaba pidiendo ayuda. Hasta ese entonces los vecinos habían pasado inadvertidos esta situación y, circunstancialmente, aparecen los policías realizando ronda por el cuadrante.

Los uniformados alcanzaron a percatarse del pedido de ayuda y al acudir a la propiedad consiguen ubicar a la niña, quien asustada relata que en el interior del inmueble se encontraba un sujeto, al que sindica de haberle realizado tocamientos en la espalda y vientre, así como enseñarle videos sexuales. Los efectivos ante la versión brindada por la víctima ubicaron y detuvieron al sindicado agresor, que había quedado sin escapatoria.

Se trata de E. Yaurare (23), natural de Venezuela, quien fue llevado en calidad de detenido a la comisaría de Pueblo Nuevo para continuar con las investigaciones correspondientes en su contra por los deplorables hechos. El caso fue derivado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chincha, despacho del fiscal Óscar Quiñonez, para las diligencias en la dependencia policial y también en la sede de Medicina Legal del Ministerio Público para la evaluación a la víctima.

La menor recibió el apoyo de la policía tras haber vivido momentos de terror, y luego fue puesta al cuidado de sus familiares. En tanto, el venezolano permanece en el calabozo, mientras la policía investiga como ingreso al país y si registra antecedentes por la comisión de algún otro delito en el Perú o en el extranjero.

EL DATO: El detenido fue sindicado además por exhibir videos de contenido pornográfico a la menor de 9 años, quien pudo llegar a la puerta de la casa para comenzar a pedir ayuda para librarse del venezolano.

LA CIFRA: 23 años es la edad del presunto agresor de la niña de nueve años de edad.

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