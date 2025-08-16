El tramo urbano de la carretera Panamericana Sur volvió a teñirse de sangre. Un niño perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta, hecho ocurrido la noche del último jueves a la altura del kilómetro 199, en Chincha Alta. El menor de tan solo 10 años intentaba llegar a la vivienda de su abuela y en circunstancias que cruzaba la red vial sucede el accidente, que enluta a la familia Bohórquez Tori.

Tragedia en Chincha Alta

Darwin, alumno del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 23001 “Sebastián Barranca”, salió de la compañía de sus seres queridos para ir al centro poblado Chacarita. El tramo era corto y solo tenía que atravesar los dos carriles de la carretera para seguir avanzando a la casa de su familiar. El menor estaba acompañado de su hermana y cuando decide cruzar es impactado por la unidad motorizada.

El pequeño peatón permaneció tendido en el pavimento con lesiones en diversas partes del cuerpo. Sus parientes, que viven cerca llegaron y presenciaron la terrible escena. Darwin fue conducido al servicio de emergencia del Hospital San José. Debido a la gravedad de su estado de salud se buscó la opción de trasladarlo a un nosocomio de mayor complejidad. La respuesta para la referencia vino del Hospital del Niño, en Lima.

Los familiares aguardaron en los exteriores del San José hasta la madrugada de ayer que salió la ambulancia desde Chincha con el traslado de emergencia. El paciente llegó con vida al establecimiento de salud, pero poco tiempo después se confirmó la fatalidad, que enluta también a la comunidad educativa. El cuerpo del menor fue retornado a la provincia y llevado a su vivienda para el velatorio.

A raíz del lamentable accidente, el conductor del vehículo menor identificado como José Tuero, quedó bajo investigación, siendo trasladado a la comisaría de la jurisdicción para las diligencias correspondientes, en coordinación con el representante del Ministerio Público.

