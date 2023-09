En el último verano se perdió abundante agua en el mar que paradójicamente faltaba para el consumo humano, esto debido a deficiencias operativas en las galerías filtrantes de Minaqueros y en portachuelo. Para enfrentar esta situación desde hace unos días se interviene en la zona de captación para mejorar el abastecimiento, mediante una línea subterránea adicional que se conecta directo a la cámara de reunión.

Instalación

César Carranza Falla, alcalde de la provincia de Chincha, refiere que se realiza la instalación de la línea que estará cuatro metros aproximadamente debajo del río para captar agua por filtración y esta sea conducida en mejor calidad a la ciudad. Este sistema que complementa a la red de Minaqueros está en prueba y ya dota del líquido elemento que se distribuye mediante la empresa Semapach.

La autoridad señala que con recursos de emergencia inició la intervención para reforzar la captación del recurso hídrico. Explicó que el trabajo consiste en colocar tubería de material especial con agujeros pequeños y encima piedras de canto rodado de menor a mayor tamaño por capa. Esta se une a la cámara de reunión al igual que lo hace el ducto de Minaqueros. Ambos son subterráneos y captan el agua por filtración.

En la temporada actual el recurso hídrico no tiene turbidez, así que el sistema funciona con normalidad. Sin embargo, en el verano es otra la realidad, ya que, la caída de huaicos y las lluvias intensas de la serranía elevan los niveles de suciedad en el agua. Lo que se espera con la intervención es que las capas de piedras y arena que cubren la tubería sirvan como filtros naturales para que el agua ingrese en mejor calidad a la cámara.

Inversión

“Esto no es un proyecto de Estado, si esto fuera un proyecto de Estado aquí habría unos 3 o 4 millones de inversión. Eso no es, no estamos llegando ni al medio millón de soles, esto está figurando como gasto operativo por los temas de emergencia”, precisó Carranza. Dijo además que para fines de mes concluirán los trabajos, que estarán en funcionamiento en el verano próximo “para solucionar el problema de falta de agua”.

Agregó que paralelo a esta labor se va a colocar otra red de tubería para llevar el líquido elemental sobrante de Minaqueros a la planta de portachuelo. Con lo que se obtenga con estas intervenciones se prevé mejorar la calidad y cantidad de agua en la temporada de verano, en donde la demanda de recurso hídrico a nivel de la población se incrementa mucho más que en otras estaciones del año.

VIDEO RECOMENDADO