El 24 de octubre del año pasado, en la gestión del entonces alcalde Jesús Rojas Valerio, comenzó el mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en la Plaza de Armas del distrito de Sunampe.

Sin avance

El plazo de ejecución de esta obra fue de 210 días calendario. Sin embargo, ha pasado más de un año y todavía la población no pueda hacer uso del espacio público, en el que se invierte más de 4.4 millones de soles.

De manera oficial aún no se informa a la comunidad del porcentaje de avance físico y pagos realizados a la constructora. Cabe indicar que en abril de este año, tras la detención de Rojas, funcionarios de su gestión y otros por el caso “los cuellos blancos de Sunampe” se anunció la paralización de la mencionada obra aduciendo falta de pago de las valorizaciones.

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