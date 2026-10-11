Con un plazo de ejecución de 210 días calendario y un monto de inversión de 4 millones 466 mil 631.88 soles comenzó la obra denominada: “mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en la plaza de armas del distrito de Sunampe”.

Incertidumbre por obra

Sin embargo, pasado esos siete meses, aún no hay fecha para que la obra sea puesta al servicio de la población sunampina. Este proyecto fue adjudicado durante la gestión del exalcalde Jesús Rojas Valerio (detenido desde enero de este año por el caso Los Cuellos Blancos de Sunampe).

La obra entró en cuestionamientos apenas comenzó, debido al presupuesto que demandaba para la municipalidad existiendo otras prioridades. Está por cumplir un año del plazo de ejecución y hay incertidumbre en la población sobre su finalización y presupuesto total.

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