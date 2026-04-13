El Consorcio Green anunció la paralización de labores en la obra de la plaza de armas del distrito de Sunampe debido a la falta de pago de las valorizaciones. La situación ocurre en un contexto en el que su alcalde Jesús Rojas Valerio esta recluido en el establecimiento penitenciario, y la primera regidora, Martha Pachas Torres, aún no recibe la credencial para asumir las facultades ejecutivas.

Obra paralizada

La constructora consorciada, ejecutor de la obra: “mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en la plaza de armas del distrito de Sunampe”, emitió un comunicado en la víspera, en el que informó “la paralización de los trabajos que se vienen realizando en el centro del distrito”. Según el documento la “situación se ha determinado de acuerdo al numeral 202.3 del artículo 202 de la Ley de Contrataciones del Estado”.

En ese extremo, “por la falta de pago de dos valorizaciones consecutivas ocasiona la suspensión del plazo de ejecución contractual, para lo cual el contratista requiere a la entidad contratante el pago de por lo menos una valorización pendiente en el plazo no mayor de 10 días”. El consorcio hasta el sábado 11 de abril mantuvo trabajadores en la obra para realizar labores de vaciado de loza.

La paralización total de los trabajos ocurre en un escenario en el que Jesús Rojas, esta recluido en el penal por disposición judicial que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. Tanto él como un grupo de funcionarios de su gestión y empresarios que contrataron con la municipalidad cumplen esta medida coercitiva al estar investigados por la presunta comisión del delito de colusión con agravante de ser integrante de una organización criminal.

La persona para asumir el cargo es la primera regidora Martha Pachas, y luego de haberse aprobado, hace más de un mes, la suspensión de Rojas Valerio se adjunto el acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, hasta el momento no se emite la credencial a la concejal para que realice todas las funciones inherentes al cargo de alcalde. Esto genera que la municipalidad no cuente con “funcionarios acreditados ante el ministerio de Economía y Finanzas, ni ante el Banco de la Nación para el manejo de las cuentas”, precisó Pachas.

EL DATO: El acuerdo de concejo en el que se aprueba la suspensión del alcalde Jesús Rojas, así como la resolución judicial que ordena su internamiento en el penal fueron adjuntados al JNE a fin de que emita la credencial respectiva a la regidora Martha Pachas.

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