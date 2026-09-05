“El tiempo nos da la razón”, indica el regidor de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, José Valenzuela Álvaro, quien desde que comenzó la obra de pistas y veredas de la av. Óscar R. Benavides advirtió sería observaciones, que no se corrigieron en su momento. Hoy estos a trabajos, valorizados en más de 16 millones de soles, presentan deterioro prematuro en la carpeta asfáltica, y también en la ciclovía.

Obra con deficiencias

En enero del año pasado se realizó la colocación de la primera piedra de la obra llamada de “gran impacto”, mejoramiento de servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en la mencionada arteria. Según cartel el plazo de ejecución fue de 240 días calendario, con inversión bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, no advirtiéndose la razón social de la empresa a cargo de los trabajos.

Poco tiempo después de iniciado los trabajos hubo cuestionamiento por el desnivel de las veredas en afectación de los vecinos. Pero, eso solo fue todo. El regidor Valenzuela, como parte de su función de fiscalización observó deficiencias en el asfalto y de acuerdo a su relato incluso convocó al alcalde William Sánchez para realizar una visita al lugar para constatar sobre las veredas rajadas y otros problemas visibles.

El concejal aseveró que en su momento comunicó además que el grosor de la carpeta asfáltica no era de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico. Él tras haber realizado su labor concluía falta de calidad en la obra. Pese a sus observaciones los trabajos siguieron, pero el tiempo le dio la razón y es que la pista presenta deterioro en varios tramos, la ciclovía tiene rajaduras y con facilidad se desprende su pavimento.

Por el lado del ejecutivo, en la víspera se informó que se está solicitando fresar (retirar o raspar una capa superficial del pavimento asfáltico) la vía y se vuelva a pavimentar. Además se detalló que no se ha pagado el último CIPRL a la empresa que ejecutó la obra y no se va pagar hasta que la vía quede en perfecta condición. No obstante, el pago esta valorizado en poco más de un millón de soles y corregir el problema podría demandar más inversión.

EL DATO: El concejal aseveró que en su momento comunicó además que el grosor de la carpeta asfáltica no era de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO