La Municipalidad Provincial de Chincha, el 7 de marzo de 2022, suscribió contrato con el Consorcio El Tigre por S/6 millones 018 mil 934.54 para la obra mejoramiento del servicio de transitablidad vehicular y peatonal en la av. San Luis, Av. El Tigre, calle San Mateo, av. Santa Rosa, av. Primavera, calle Luisa Massaro y pasajes aledaños en el C.P. El Tigre. Pasado el plazo de ejecución (180 días) los trabajos no concluyeron y habría valorizaciones pagadas en exceso.

Control en obra

Según información de Contraloría durante el año 2022, ex periodo provincial, se tramitaron seis valorizaciones por S/5 millones 404 mil 227.23, equivalentes al 89.79% del monto contractual. Luego en setiembre se firmó un Acta de Suspensión por interferencias con otro proyecto en determinados tramos. Sin embargo, en 2023, con la nueva gestión, se declaró inválida la suspensión y surgieron observaciones de calidad y otros.

En febrero de 2024 se resolvió el contrato con el Consorcio. Mediante servicio para la determinación del estado situacional, cuantificación económica de las partidas ejecutadas y elaboración del expediente técnico de saldo de obra se encontró diferencias entre los montos valorizados en el 2022.

La municipalidad “determinó un saldo a cargo del contratista de S/2,200,251.43, compuesto por S/1,593,637.98 por valorizaciones pagadas en exceso, S/4,720 por gastos notariales y S/600,893.45 por otras penalidades”. Además, autorizó al Procurador Público Municipal a iniciar acciones legales para la recuperación forzada de los fondos públicos por los más de 2 millones de soles.

La propia comisión de control durante inspección realizada el 31 de agosto de este año evidenció trabajos pendientes y componentes con deficiencias o deterioro. Es el caso de falta de adoquines, losas parcialmente suspendidas en la prolongación San Luis, así como hundimientos, juntas sin sellado y otros en el pasaje de entrada a Chavalina. En la calle Primavera se encontró fisuras en vereda, lo mismo en la av. El Tigre y pasaje Santa Rosa.

A esto se suman los antecedentes de los ensayos realizados para determinar el estado situacional de la obra. En ese extremo 16 de las 31 muestras de concreto presentaron incumplimiento de espesor, y 13 de las 25 muestras de asfalto observaciones de espesor.

EL DATO: La actual gestión tendrá que aprobar el expediente técnico de saldo de obra así como la modificación presupuestaria con la finalidad de asegurar la ejecución y culminación de la obra paralizada. Sin perjuicio de preservar las acciones de recuperación de los fondos públicos.

LA CIFRA: 180 días calendario era el plazo de ejecución de esta obra del periodo 2019 – 2022.

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