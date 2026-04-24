En el marco del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, la Contraloría General de la República supervisó la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Virgen de Lourdes, en el distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha.

Control en la zona

Se indicó que dicha obra está inconclusa y comprendía la construcción de un reservorio y de 61 unidades sanitarias con biodigestor, que el contratista no concluyó y pese a ello se le pagó por tales trabajos no ejecutados. Ante ello, se ha acreditado un servicio de auditoría de cumplimiento.

También se visitó en Chincha la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado El Tigre, donde se identificaron veredas fisuradas, tramos que no cumplen con las medidas establecidas, ausencia de adoquines y falta de asfalto en 24 pasajes o calles, así como la carencia de áreas verdes y rampas de acceso.

El citado proyecto se encuentra paralizado desde setiembre de 2023 pese a contar con un avance de pago superior al 90 % de su valorización total de más de S/ 7 millones, por lo que permanece inconcluso, ante lo cual se ha previsto convocar en agosto el saldo de obra, proceso en el que la Contraloría intervendrá mediante un servicio de control preventivo.

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