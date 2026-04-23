En el marco del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, la Contraloría General supervisó el estado actual de la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Ica, ubicado en el distrito de Santiago. La obra se encuentra paralizada desde el año 2020; sin embargo, se prevé retomar su ejecución mediante el saldo de obra durante el presente 2026.

Control en la zona

El proyecto, que se inició en 2018, cuenta con un costo actualizado de S/ 877.2 millones y alcanzó un avance físico del 25.77% antes de su paralización. La infraestructura está diseñada para albergar a más de 3 000 internos distribuidos en al menos 17 pabellones.

La comisión de control, integrada por 20 auditores y liderada por el Vicecontralor de Control Gubernamental, Marco Antonio Argandoña Dueñas, recorrió las instalaciones y constató el deterioro de la infraestructura debido al paso del tiempo, así como la presencia de materiales abandonados.

Para el reinicio de los trabajos, se requiere contar con autorizaciones clave, para la construcción de un pozo que garantice el abastecimiento hídrico, así como asegurar el suministro eléctrico y la implementación del sistema de alcantarillado. Estos requisitos serán verificados en la revisión del expediente técnico del saldo de obra, cuyo monto asciende a más de S./600 millones.

En ese contexto, Argandoña Dueñas señaló: “Se espera el otorgamiento de la buena pro en mayo para el reinicio de esta obra. En el marco del control gubernamental que estamos haciendo, se evaluará nuestra intervención a través de un control posterior, así como el acompañamiento al proceso de ejecución después del otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato”.

Cabe señalar que, la obra, que debería albergar a miles de reclusos, lleva 6 años sin avances, mientras su costo se incrementó en el año 2025 de S/269 millones a S/ 743 millones. Para el actual año 2026 ya ha sobrepasado el triple del monto inicial.

En tanto, como parte del operativo, la Contraloría General también inspeccionó la obra de mejoramiento y ampliación del estadio José Carlos Mariátegui, en el distrito de Santiago, valorizada en más de S/ 4 millones. Este proyecto, iniciado en junio de 2021, quedó paralizado dos años después. Durante la visita se constató la caída de parte de la tribuna construida, así como hundimientos del suelo y otras deficiencias estructurales.

Previamente, la Contraloría supervisó diversas obras emblemáticas en las provincias de Nasca y Palpa, entre ellas la tercera etapa del proyecto de afianzamiento hídrico “Presa Los Loros”, actualmente suspendido, que beneficiaría a más de 12 mil pobladores y cuyo costo es casi de S/ 400 millones.

De igual manera, una obra de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el distrito de Vista Alegre, valorizada en más de 18 millones de soles que beneficiaría a cerca de 5 mil habitantes, los avances de un servicio de movilidad urbano, el Parque Central en el sector de Virgen de Chapi cuya finalidad es que los más de 12 mil ciudadanos puedan usar dicho espacio de esparcimiento.

Asimismo, se visitó el sistema de alcantarillado en el distrito de Palpa cuyo costo es más de 1 millón 400 mil soles y beneficia a 385 habitantes. Esta obra presenta deficiencias en el expediente técnico.

Finalmente, se tomó conocimiento de que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre no viene adoptando las recomendaciones dadas por Contraloría, en el marco del control preventivo realizado en diciembre del 2025, para que el pozo tubular y reservorio del mencionado distrito se reactive en beneficio de la población de sus cuatro sectores.

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