En Vista Alegre, un poblado de Alto Larán, los vecinos respiran los olores nauseabundos que provienen de la laguna de oxidación que se ubica en la zona que los lugareños denominan Cuartilla. Esta situación motivo la intervención de las autoridades locales que recurrieron a la policía para dejar constancia de las observaciones y notificar a los entes competentes para la toma de acciones.

Contaminación en la zona

El subprefecto, Justo Leiva Tello, precisó que en los días que el sol sale el ambiente es todavía más cargado con el olor que emana de las pozas de oxidación. Indica que hay malestar en las familias de Vista Alegre por esta problemática con la que deben de convivir. Debido a ello, funcionarios del municipio de Alto Larán, Salud, Subprefectura y el Juzgado de Paz levantaron un acta para demandar solución.

Al respecto, Fidencio Lliuya Laura, alcalde lareño, acusó que Semapach, todavía bajo el régimen del OTASS, no realiza el mantenimiento correspondiente para evitar esta situación que perjudica a la comunidad. Agregó que se comunicará a dicha institución y también al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, además del Ministerio Público a fin de que se tomen las acciones pertinentes.

Y no solo se trata de olores insoportables, sino además de la falta de seguridad en la laguna. De acuerdo con Lliuya no hay cerco perimétrico en toda el área, situación que pone en riesgo a las personas que ingresen a este sector, pudiendo caer a las aguas negras. A esto se suma que las pozas no estarían operando en su totalidad. El alcalde indica que el agua residual no tendría el tratamiento que se requiere.

Jeiva también presente en la constatación refiere que el agua negra es además utilizada para el riego de cultivos agrícolas. Y no son precisamente plantas de tallo alto, sino más bien para sembríos como de pallar, camote y otros que están en contacto con el agua de alcantarilla. “Se están llevando el agua servida para regar las chacras. Eso hemos verificado en la inspección ocular y con ese documento vamos a proceder”, subrayó la autoridad política.

