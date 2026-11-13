En el perímetro de la Plaza Mayor de la ciudad de Chincha fueron intervenidos decenas de mototaxistas por circular con lunas oscurecidas, parachoques, parlantes y otros accesorios no permitidos.

Acción policial

La detención estuvo a cargo de los efectivos de la Sección de Tránsito de la Divopus, quienes reiteran a los conductores de los vehículos de la categoría L5 evitar el uso de polarizados al ser considerado antirreglamentario y además obstaculiza la identificación de las personas que viajan en esas unidades.

En el operativo también se encontró que algunos mototaxistas persisten con el uso de parlantes posteriores que limitan la visibilidad, así como de parachoques que tapan la placa de rodaje. Los infractores en presencia de los efectivos procedieron a retirar los polarizados y otros accesorios.

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