Personal de la División Policial de Chincha ayer se movilizó a las calles adyacentes al mercado de abastos para ejecutar el operativo contra el uso de lunas oscurecidas en los vehículos mototaxis. Durante la intervención se intervino a decenas de conductores por el incumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito al circular con sus ventanas laterales y posterior con polarizado y calcomanías.

Intervienen mototaxis

El operativo con participación de efectivos de la Sección Tránsito, comisarías, personal del Departamento de Unidades Especializadas y demás inició desde las 10 de la mañana en la calle Italia. En los primeros minutos por la zona fueron infraccionados los conductores de automóviles por hacer uso de la vía pública como estacionamiento, pese a estar prohibido por ordenanza emitida por la Municipalidad Provincial de Chincha.

La presencia policial permitió la intervención a decenas de mototaxistas por circular en un vehículo con lunas polarizadas. Debido a la infracción en la que estaban involucrados debieron de retirar las micas, calcomanías, lunas oscuras y otros objetos que tenían en la parte delantera, que limitaba la visibilidad al interior de estas unidades, las cuales en más de una ocasión fueron utilizadas para la comisión de acciones delictivas.

“Estamos comenzando con estos vehículos menores (mototaxis) que trasladan sus pasajeros con estas circunstancias: parlantes con alto volumen, lunas polarizadas, accesorios (mataperros) que dificultan la visibilidad de las placas”, refirió el jefe de la División Policial de Chincha, coronel Jesús Porras Cuba. Indicó además que el plan operativo continuará contra estas unidades que incumplen la norma de Tránsito.

EL DATO: El coronel Porras Cuba manifestó que los conductores de mototaxis no cuentan con ningún tipo de documentación para circular con las lunas oscurecidas. Además, se detectó que colocan mataperros para ocultar sus placas de rodaje.

