Una persona fallecida es el saldo de un accidente de tránsito sucedido la noche del viernes último en la carretera al centro poblado Larán Bajo, en el distrito de Alto Larán. La policía identificó al infortunado como Aquiles Quispe Barillas de 34 años, padre de familia de cinco menores, quien estaba de regresó a su vivienda conduciendo su motocicleta con la que impactó contra una retroexcavadora.

Muerte violenta

Quispe salió de su vivienda, en el sector de San Luis, para realizar trabajos de riego y al volver a pocos minutos de reencontrarse con sus hijos, sufre el aparatoso hecho vial. Por causas que están en investigación colisiona con la maquinaria pesada en la ruta que además no cuenta con alumbrado público. El motociclista cayó al pavimento en posición decúbito dorsal, y no mostraba señales de vida. Al llegar la policía se confirmó que había muerto.

Frente al lamento de sus familiares se realizó el levantamiento del cuerpo, dispuesto por el fiscal de turno, para continuar con las diligencias de ley. Asimismo, el conductor de la maquinaria fue trasladado a la comisaría de Alto Larán para seguir con las investigaciones.

La consecuencia fatal del accidente deja a cinco menores que crecerán sin su padre, la más pequeña tiene apenas tres meses de nacida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu correocelular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO