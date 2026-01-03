Las instituciones educativas Andrés Avelino Cáceres, Esperanza Carrillo de Peschiera y demás amanecieron con largas colas de padres de familia que buscan vacantes para la educación de sus menores hijos. Estas personas desde la noche anterior habían formado en los exteriores de los locales escolares con la intención de presentar las solicitudes correspondientes y los que no pudieron esperar el horario de atención dejaron cajas de regalo en su ubicación.

En el colegio conocido como Comercio desde las últimas horas del jueves ya podía apreciarse a los apoderados, de los menores que ingresan a primer año de secundaria, esperando la apertura de la puerta. Algunos comenzaron a denunciar la venta de colas en el momento que el plantel iba a comenzar con la atención.

Situación similar se presentó en la otra escuela, que educa en el nivel inicial. Los padres llevaron sillas, bancas y abrigos para la larga espera, y los que saltaron la amanecida solo dejaron cajas para reclamar su posición. Esto no fue aceptado por los demás usuarios, generando conflictos antes de la presentación de las solicitudes.

Cabe indicar que según cronograma hasta el próximo 11 de enero se recibirán las solicitudes en las instituciones educativas y desde el 12 hasta el 18 será la revisión de los documentos y recién el 18 se asignarán las vacantes.

