En una labor conjunta entre los gobiernos locales, subprefecturas y personal de la División de Orden Público y Seguridad – Divopus Chincha se realizó el operativo denominado “Patrullaje Sin Fronteras”.

Acción policial

Mediante la acción preventiva los agentes policiales y de serenazgo estuvieron a cargo de recorrer puntos críticos de los distritos de Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Sunampe y Chincha Alta.

Asimismo, hubo control de identidad en diversos sectores a fin de ubicar y detener a las personas que cuentan con mandato judicial de requisitoria. Durante el despliegue policial y de los serenos también fueron intervenidos conductores de mototaxis que mantienen el uso de polarizados en sus unidades.

Para este operativo, los municipios cedieron el uso de sus camionetas de seguridad ciudadana.

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