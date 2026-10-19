En los distritos de Pueblo Nuevo, Grocio Prado y también en Chincha Alta se ejecutaron los operativos policiales “fiscalización al tránsito” y “bloqueo y saturación 2026” para prevenir los hechos delictivos, fortalecer el orden vial y garantizar la tranquilidad de la población. Durante estas acciones, que movilizó a oficiales y suboficiales de la Divopus, se consiguió la recuperación de una motocicleta robada.

Acción policial

Los agentes intensificaron los controles de identidad, así como el patrullaje preventivo y la fiscalización vehicular en sectores estratégicos. En el caso de Pueblo Nuevo, una de las zonas de intervención fue en la av. Dos de Mayo, mientras que en Grocio Prado, la presencia policial estuvo centrada en la vía de ingreso intersección con la panamericana sur y en Chincha hubo desligue hacia la av. Óscar R. Benavides, al igual que a Cruz Blanca.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de las unidades de Tránsito y Seguridad vial, como parte del operativo “fiscalización al tránsito”, intervinieron mototaxis y autos de transporte público y privado para prevenir infracciones, siendo algunos conductores, sancionados por infringir el Reglamento Nacional de Tránsito al usar lunas polarizadas sin autorización. La medida busca reforzar la seguridad de la población que utiliza estas unidades.

Y mediante el plan “bloqueo y saturación 2026”, a cargo de los agentes del DUE, UNEME y de las comisarías distritales, se realizó el control de identidad a 140 ciudadanos (125 hombres y 15 mujeres) a fin de verificar mediante sistemas policiales si presentaban alguna orden judicial de detención. Tanto conductores como pasajeros y personas en actitud sospechosa pasaron por esta medida preventiva.

En ese mismo operativo, en la av. Óscar R. Benavides intersección con la calle Callao, en Chincha Alta, se encontró la motocicleta de placa de rodaje 8994-7Y. Dicha unidad menor registraba una requisitoria vigente, solicitado por la Seprove, por asalto y robo, ocurrido el pasado 10 de octubre. Se presume que los ocupantes al notar la presencia policial dejaron la moto para escapar del control policial.

EL DATO: En los operativos se evidenció que algunos mototaxistas persisten en hacer uso de lunas polarizadas, ´mataperros´ y otros accesorios que limitan la visibilidad tanto de sus ocupantes, como de la placa de rodaje.

LA CIFRA: 3 distritos fueron donde iniciaron los operativos policiales.

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