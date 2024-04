Una persona sufrió una brutal golpiza que lo dejó en estado de inconsciencia por largas horas. Su familia denunció que agentes de seguridad de la discoteca Ibiza, ubicada en la provincia de Chincha, le habrían propinado los severos puñetes y patadas que lo dejaron desmayado.

Grave denuncia

Se trata de Argeni Jesús Salvatierra Tipacti, perteneciente a la comunidad LGTB, quien acudió al local nocturno, sin embargo, con el pasar de las horas, en circunstancias que se encuentran en investigación, fue agredido brutalmente, al punto de dejarle el rostro ensangrentado, con arañazos y contusiones, además también los sujetos le arrancaron el cabello con violencia y lo despojaron de sus prendas de vestir. La familia denuncia que los responsables de esta masacre trabajarían como seguridad privada de la discoteca Ibiza.

Tras conocer como su ser querido quedó inconsciente por los brutales golpes, y fue llevado emergencia al Hospital San José de Chincha. La familia de la víctima llegó hasta los exteriores de la menciona discoteca, donde denunciaron públicamente y exigieron justicia, y que se identifique a los autores del delito.

“No es la primera vez que hacen estas cosas, que los golpean, estamos buscando justicia y no posible que la hayan dejado botado como cualquier perro abandonado como si no tuviera familia, no es posible que le haya hasta cortado el cabello, si supuestamente son seguridad, son para que apacigüen, no para dejarla botada en la pista como si no valiera nada, cuando deben cuidar al ciudadano, siempre hay problemas en esta discoteca”, declaró la cuñada de la persona violentada.

Del mismo modo, pidieron a la Policía Nacional que se recabe los videos de las cámaras de seguridad para verificar la identidad de los responsables del ataque criminal, que casi deja desfigurado a la víctima, quien hasta pasando el mediodía de ayer 22 de abril, seguía en estado inconsciente por los severos golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

“Pedimos que se cierre esta discoteca porque perturban a los vecinos, no es justo que haya sucedido esto con mi cuñada, ahorita (ayer) está inconsciente en el hospital y quienes son los culpables, son ellos, mire como esta su ropa toda rota y con sangre, le han cortado el cabello. Siempre hay peleas en esa discoteca, no es la primera vez que agreden a las personas”, añadió.

