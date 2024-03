El ciudadano Luigi Javier Perales Bellido de 22 años, denunció que fue “pepeado”, por un falso taxista, a quien acusa que, junto a un cómplice, cometió el delito de robo agravado de sus pertenencias.

Lo coaccionaron

Ante la Policía Nacional, denunció que los hechos ocurrieron el 15 de febrero a las 5:30 a.m. tras salir de la discoteca “Mansión”, ubicada en la subida a Huacachina, después se dirigió a comprar una hamburguesa y se le acerca José Antonio Gallegos Huanaco a preguntarle como estaba, sostienen una conversación y luego la víctima se sube a un taxi color amarillo, que demoraba en arrancar, al mismo taxi por la puerta trasera, aborda Gallegos Huanaco, alegando que bajará a pocas cuadras.

El vehículo da marcha y es cuando Gallegos lo empieza a manosear, luego junto al taxista lo coaccionan para que no se baje del auto, se dirigen a un local y compran cerveza, el joven fue obligado a consumir la bebida alcohólica y se quedó dormido (dopado). Le robaron su iPhone 14 Pro Max y un Apple Watch Serie 6, y estaba abandonado en un distrito lejano. Tras denunciar, junto a su familia lograron localizar a Gallegos cerca de la misma discoteca días después y lo detuvieron, siendo llevado por la policía a la comisaría, sin embargo, quedó en libertad.

“Tomé un poco de esa cerveza, y cuando estaba en el vehículo, empecé a dormirme y a despertar en ratos. Dormía y despertaba. Ojo, que yo no salí borracho de la discoteca, y aun así me dormía. Sospecho que le echaron algo a la cerveza que me dieron. Luego, recuerdo que estaba en un lugar ya por Parcona. Recuerdo poco, pero el sujeto me quitó el teléfono, me arrancó el Apple Watch, y, recuerdo entre borroso, me dice: «Qué pena por ti que no hayas querido colaborar». Me empuja del vehículo afuera, me deja en una vereda, me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza y me desmayé. Así me encontraron los efectivos de Serenazgo de Parcona, tirado contra la pared. Mis papás me fueron a recoger”, se lee en la declaración ante la PNP del denunciante, quien exige justicia y pide a las autoridades una investigación exhaustiva para evitar que este tipo de delito siga afectando a más jóvenes.

