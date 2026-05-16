Universitario de Deportes volvió a tropezar en el Torneo Apertura 2026 al caer por 1-0 frente a Atlético Grau en la fecha 15 del campeonato, en un encuentro marcado por la despedida de Jorge Araujo como entrenador crema.

El conjunto merengue inició el compromiso con mayor posesión y disposición ofensiva; sin embargo, mostró poca claridad en ataque y dificultades para generar ocasiones de peligro.

La situación se complicó aún más para Universitario tras la expulsión de Andy Polo, hecho que condicionó el desarrollo del partido y permitió que Atlético Grau ganara espacios y confianza en el campo.

El único tanto del encuentro llegó al inicio del segundo tiempo. Luego de un mal despeje de Williams Riveros, el balón quedó en poder de Rafael Guarderas, quien asistió a Raúl Ruidíaz, quien decretó la victoria del cuadro piurano.

Con este resultado, Universitario suma una nueva derrota y aumenta las dudas sobre su rendimiento en el cierre del Torneo Apertura.