Hoy se instalaron e iniciaron funciones 63 Jurados Electorales Especiales (JEE) en distintas regiones del país, como parte de la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Estos órganos serán responsables de impartir justicia electoral en primera instancia durante el proceso electoral.

Los nuevos JEE se ubican en diversas provincias y circunscripciones del país, entre ellas Bagua, Santa, Chota, Chincha, Tarma, Sullana, San Martín y Lima Norte, entre otras. Con esta implementación, se completa la instalación de los 91 órganos electorales temporales previstos por el Jurado Nacional de Elecciones mediante resolución oficial.

Según informó el organismo electoral, los JEE tendrán la función de garantizar la legalidad, transparencia y correcto desarrollo de los comicios regionales y municipales programados para el 2026. La conformación de estos colegiados fue oficializada a través de una resolución emitida el 14 de mayo.

Previamente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, tomó juramento a los titulares de los órganos electorales, quienes posteriormente instalaron formalmente sus respectivos tribunales e iniciaron funciones en sus jurisdicciones.

El titular del organismo electoral destacó la importancia de la labor que desempeñarán los magistrados y recordó que cada JEE está integrado por un presidente elegido por la Corte Superior de Justicia correspondiente, un representante del Ministerio Público y un ciudadano seleccionado mediante sorteo público.

La ceremonia de juramentación se realizó de manera virtual.