En la última vigilancia sanitaria realizada a la playa Cruz Verde, ubicada en el distrito de Tambo de Mora se detectó deficiencias que no garantizan un lugar adecuado para visitar en esta temporada de verano.

Montículos de maleza

Según información de la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIGESA) en el balneario no existen servicios higiénicos y tampoco calidad de limpieza. Debido a estos factores se califica como no saludable. Antes de llegar a la orilla de mar están apiladas varias bolsas con residuos y ya en la arena se observan montículos de maleza que no son erradicados, además de restos de botellas de vidrios que podrían causar algún accidente a los bañistas. La playa de la circunscripción del municipio de Tambo de Mora solamente ha logrado superar la calificación de calidad microbiológica y por tanto todavía no puede ser considerada una playa saludable.

La DIGESA también ha realizado inspección en los otros balnearios siendo los resultados saludables en los casos de Lurinchincha (Chincha Baja), Las Violetas (Tambo de Mora), Las Totoritas (Grocio Prado) y El Socorro (Tambo de Mora). En estos lugares se simboliza con bandera azul la salubridad que garantiza la concurrencia de los bañistas. Personal de la citada entidad también visita los centros recreacionales y hospedajes que brindan el servicio de piscina a fin de fiscalizar que se cumplan con los estándares de salubridad para el uso de las personas.

